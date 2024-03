Homem morre a caminho da lua-de-mel, um dia após casamento

Um homem, de 27 anos, morreu num acidente de trânsito, na última segunda-feira (4), apenas um dia depois de ter casado. Daniel Palacios III ia a caminho da lua-de-mel, com a esposa, Christy Carrillo, de 23 anos, que ficou ferida no acidente, que ocorreu no Tennessee, Estados Unidos.

De acordo com o New York Post, que cita a patrulha rodoviária do Tennessee, o carro no qual o casal seguia capotou várias vezes, antes de passar para a faixa em sentido contrário e ser atingido por um camião.

O homem acabou por morrer no acidente. Segundo a polícia, ele não estava usando cinto de segurança.

Palacios e Carrillo tinham casado apenas um dia antes, tal como confirmou o pai, Daniel Palacios Jr., ao Daily Mail.

"Perdi um filho, mas ganhei uma filha", disse o homem, que explicou que a nora ainda estava se recuperando do acidente, mas já tinha recebido alta do hospital.

