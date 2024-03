Crocodilo cego e doente é resgatado de piscina de casa em Nova York

Um crocodilo doente foi resgatado na quarta-feira pelas autoridades numa casa em Hamburgo, no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, onde era mantido ilegalmente numa piscina.

Agentes do Departamento de Conservação Ambiental apreenderam o animal com 3,4 metros de comprimento e 750 quilos, afirma a Associated Press (AP).

O proprietário da casa construiu um anexo e instalou uma piscina para o réptil, de 30 anos, que tem vários problemas de saúde, entre os quais "cegueira em ambos os olhos" e complicações na coluna vertebral.

O dono do animal teria permitido que diversas pessoas, incluindo crianças, entrassem na água com o réptil, segundo o Departamento de Conservação Ambiental do estado.

Agora, o réptil foi resgatado e enviado para um cuidador licenciado até que seja encontrado um local onde possa receber cuidados permanentes.

A licença estadual do proprietário para manter o jacaré expirou em 2021. Os oficiais acabaram por agir esta semana depois de conhecerem a "extensão em que o proprietário estava colocando seriamente em perigo o público".

À AP, Tony Cavallaro disse que o crocodilo Albert estava com ele desde os anos 1990 e prometeu lutar pelo seu regresso a casa.

"Não sou perigoso. Não estou colocando as pessoas em perigo", disse Cavallaro, revelando que tratava o animal "como se fosse seu filho".

