Criança de 3 anos fica sozinha em jipe e atropela mortalmente menina de 2

Uma criança de três anos estava no volante de um jipe que tragicamente atropelou uma menina de dois anos em um posto de gasolina no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu no sábado em Woodland, na região metropolitana de Sacramento, de acordo com as autoridades locais.

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, o Departamento de Polícia de Woodland explicou que o proprietário deixou seu filho de três anos sozinho dentro do carro enquanto foi à loja do posto de gasolina, mantendo o veículo ligado. No entanto, a criança conseguiu escapar da cadeirinha e assumiu o controle do veículo.

"O veículo começou a se mover e atingiu uma criança de dois anos que estava próxima de uma barraca de tacos na extremidade do estacionamento", afirmou a autoridade policial.

A criança estava sentada em uma mesa quando foi atropelada na tarde de sábado e foi levada para o hospital pela família, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.









Até ao momento, não houve qualquer detenção e "todas as partes envolvidas cooperaram na investigação".

"Estamos trabalhando para garantir que uma investigação completa seja concluída. Isso inclui a recolha de depoimentos, análise de evidências, revisão de imagens de vigilância por vídeo, criação de diagramas de cena e conclusão de relatórios de investigação", explicou a polícia.

