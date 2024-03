Inglesa acorda com o sotaque de país que nunca visitou e pede ajuda

Zoe Coles, de 36 anos, de Stamford, Inglaterra, acordou um dia com um sotaque galês inexplicável, apesar de nunca ter visitado o País de Gales. A mãe de dois filhos, que anteriormente tinha um sotaque inglês padrão, agora se sente ansiosa e deslocada em sua própria cidade natal.

Coles acredita sofrer da Síndrome do Sotaque Estrangeiro (FAS), uma condição rara com apenas 150 casos documentados no mundo. A causa do seu sotaque galês é desconhecida, mas ela acredita que pode estar relacionada a um distúrbio neurológico preexistente.

Em vídeos no TikTok, Coles compartilha sua frustração com a situação: "É muito difícil. Você nasce com uma voz, você cresce e desenvolve uma maneira de falar. Isso foi tirado de mim."

Embora tenha recebido alguns comentários positivos sobre seu novo sotaque, Coles deseja sua voz original de volta. Ela consultou um neurologista, mas foi informada de que não há cura para a FAS.

Coles busca conscientizar o público sobre essa condição rara e espera encontrar um especialista que possa ajudá-la a recuperar sua voz original.

