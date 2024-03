Brasileiro, esposa e filho são atropelados e morrem nos Estados Unidos

Um brasileiro, sua esposa e o filho do casal, de um ano, foram fatalmente atropelados por uma idosa de 78 anos enquanto esperavam em um ponto de ônibus em São Francisco, nos Estados Unidos. Diego Cardoso de Oliveira, 40 anos, e o filho Joaquim faleceram instantaneamente, enquanto a portuguesa Matilde Ramos Pinto, 38 anos, foi hospitalizada, mas não resistiu. Outro filho do casal, de apenas 2 meses, sobreviveu ao acidente e está internado em estado grave.

Familiares relataram à polícia que a família estava a caminho do zoológico para comemorar seu quarto aniversário de casamento no domingo, 17. Outras pessoas também ficaram feridas devido ao impacto do veículo, mas sem gravidade. Os três falecidos residiam em São Francisco.

O motorista do veículo, identificado como Mary Fong Lau, de 78 anos, conduzia uma Mercedes SUV branca quando perdeu o controle, colidindo contra o muro de uma biblioteca e, em seguida, atingindo o ponto de ônibus. Ela foi detida sob acusação de homicídio culposo com veículo, direção imprudente com lesão corporal grave e direção em alta velocidade.

Diego Cardoso de Oliveira, brasileiro de 40 anos, era diretor associado de criação na Apple. Com uma carreira profissional em diversas agências de publicidade, como AMV BBDO, Mother e BBH, em Londres, e AlmapBBDO, Africa e AgênciaClick, no Brasil. Matilde era produtora executiva de comerciais na RSA Films. Familiares do casal devem viajar até São Francisco.

O Departamento de Polícia de São Francisco emitiu condolências às vítimas, suas famílias e a todos que testemunharam e ajudaram no resgate. Moradores e amigos prestaram homenagens no local do acidente e realizaram uma vigília em memória da família na segunda-feira, 18. A prefeita de São Francisco, London Breed, manifestou pesar pelo ocorrido nas redes sociais, descrevendo o caso como "particularmente triste". A motorista envolvida no acidente emitiu um comunicado através de sua defesa, expressando tristeza pela tragédia e informando sua colaboração com as autoridades. Embora tenha tido a prisão decretada, ela foi hospitalizada, sem informações divulgadas sobre seu estado de saúde.