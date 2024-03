Filha acusa pais de "egoísmo" por gastarem herança em férias de luxo

Uma mulher de 34 anos acusou os pais, recém-aposentados, de serem "egoístas", por estarem "queimando o dinheiro que devia ser dela", com viagens de luxo à volta do mundo.

Na opinião da britânica, citada pelo Daily Mail, os pais deviam poupar o dinheiro que ganharam ao longo dos anos para lhe deixar de herança ou ajudá-la, uma vez que ela passa por dificuldades financeiras.

Segundo a mulher, que quis manter o anonimato, há seis anos que não tira férias, vive num apartamento alugado e não tem dinheiro para tirar uma CNH, nem para ter filhos. Já os pais "compram carros novos regularmente e viajam para lugares como o Japão e a Índia".

A britânica garante que, no início, quando os pais se aposentarem, ficou feliz por eles estarem aproveitando ao máximo a sua vida de aposentados. Contudo, começou a ficar ressentida com a disparidade de condições.

"Apesar das suas aposentadorias serem boas, este nível de viagens está acabando com suas poupanças. Será que sou horrível por achar que eles estão gastando dinheiro que é meu nestas viagens?", perguntou, numa carta do leitor, enviada ao Daily Mail que acabou sendo respondida por uma agente financeira, chamada Rosie Hopper.

De acordo com a responsável, "apesar de parecer desagradável e inapropriado", é importante discutir com os filhos as heranças, para evitar "decepções e angústia" e também entender a importância que o dinheiro pode significar "em termos de apoio às gerações futuras da família".

Contudo, os herdeiros também não devem viver na expectativa de receberem fortunas. Devem construir as suas próprias carreiras, fazer poupanças e planos de reforma.

Um estudo realizado recentemente pela Moneyfarm revelou que dois em cada cinco filhos adultos sentem-se revoltados com o fato dos pais estarem a gastar a herança em férias luxuosas.