Veja as fotos incríveis do concurso da melhor padaria na Escócia

A Escócia está em busca da melhor panificadora do país com o 10º Prêmio Padeiro Escocês do Ano, em Dunfermline. A competição, organizada pela Scottish Bakers, defende o comércio de panificação escocês há mais de 130 anos.

Padeiros de todo o país inscreveram até 12 produtos para avaliação por um júri especializado. Na quarta-feira, 20 de março, o "julgamento" aconteceu, com fotos apetitosas da Getty Images.

O concurso vai além da prova de produtos, com outras etapas até a grande final nos dias 10 e 11 de maio. O público também pode participar votando na sua padaria preferida até 3 de abril.

