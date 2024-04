Tripulação continua retida no navio que se chocou contra ponte nos EUA

Mais de 20 tripulantes ainda estão retidos a bordo do navio envolvido na colisão com a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos EUA, uma semana após o acidente. O diretor executivo do Centro Internacional de Marinheiros de Baltimore, uma organização sem fins lucrativos que defende os direitos dos marítimos, assegurou que "eles dizem que estão bem".

Ao todo, 21 tripulantes estavam a bordo do Dali no momento da colisão com a ponte, na última terça-feira. Segundo informações da BBC, o choque aconteceu após uma viagem de 27 dias ao Sri Lanka.

A Guarda Costeira dos EUA confirmou que 20 dos tripulantes são indianos, enquanto um é do Sri Lanka. Na semana passada, uma autoridade indiana afirmou que todos estavam em boas condições de saúde, inclusive o único que ficou ferido no acidente e precisou de sutura.

Joshua Messick, diretor executivo do Centro Internacional de Marinheiros de Baltimore, é uma das poucas pessoas que conseguiu contatar a tripulação. Após uma troca de mensagens pelo WhatsApp, Messick revelou que os homens estão "abalados". "Eles não tiveram Wi-Fi até sábado e não tinham noção da repercussão mundial", acrescentou.

Messick acredita que a tripulação foi aconselhada pela empresa a "manter discrição, por enquanto". Mesmo assim, ele afirma manter contato diário com eles. "Eles dizem que estão bem", reiterou.

A data para o desembarque dos marinheiros ainda não foi definida. As autoridades indicam que é improvável que a tripulação do Dali desembarque antes que o navio seja removido do local, um processo que se prevê ser complicado e demorado.

O incidente entre o navio e a ponte ocorreu na última terça-feira, por volta das 01h30 (05h30 em Lisboa), resultando no colapso da estrutura. As autoridades americanas reconheceram que a reconstrução da ponte de Baltimore "não será rápida, fácil ou barata", priorizando a reabertura do tráfego fluvial.





Leia Também: Funcionários começam a cortar restos da ponte de Baltimore; veja o vídeo