Funcionários começam a cortar restos da ponte de Baltimore; veja o vídeo

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os primeiros momentos da demolição remanescente da ponte em Baltimore, Maryland, atingida por um navio esta semana.

"Estamos progredindo, apesar de ser uma situação incrivelmente complicada", explicou o governador Wes Moore.

Antes do maior guindaste dos EUA ajudar a remover os destroços da ponte, trabalhadores estão cortando partes restantes da estrutura.

Os vídeos mostram trabalhadores cortando a infraestrutura, e os destroços serão posteriormente removidos para destruição.

A reconstrução da ponte de Baltimore após o colapso na terça-feira não será rápida, fácil ou barata, afirmaram autoridades norte-americanas, destacando a reabertura do tráfego fluvial como prioridade.

Citando a agência France-Presse, o governador enfatizou que há "um longo caminho" a percorrer.

Seis trabalhadores que estavam na ponte no momento do acidente foram confirmados mortos, com dois corpos já recuperados.

As operações de busca pelas outras vítimas permanecem suspensas devido às condições de segurança no local, especialmente para os mergulhadores.

O desabamento da ponte Francis Scott Key, após colisão com o navio, paralisou o tráfego de navios e fechou o porto, um dos principais dos EUA no Atlântico. O valor diário das mercadorias que circulam por essas instalações portuárias é estimado entre 100 e 200 milhões de dólares.

Veja as imagens na galeria acima:

Leia Também: Começam os trabalhos para retirar os destroços da ponte de Baltimore