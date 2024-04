Encontrados 7 corpos decapitados e desmembrados dentro de carro no México

As autoridades de Puebla, uma das maiores cidades do México, revelaram, esta sexta-feira (5), que encontraram sete corpos - cinco deles decapitados e outro completamente desmembrado -, num carro deixado no meio do trânsito numa estrada principal.

"Em cada um dos corpos encontramos mensagens escritas à mão em papel, cada uma detalhando o motivo pelo qual foram mortos", afirmou o procurador-chefe do estado de Puebla, Gilberto Higuera, citado pela Associated Press.

Cada um foi acusado de ter cometido um crime específico, desde tráfico de drogas nas ruas até roubo de camiões e extorsão, acrescentou.

Alguns cartéis de droga no México, quando procuram estabelecer um território, matam rivais ou quaisquer pequenos ladrões ou traficantes de droga que encontram, e deixam mensagens para convencer os residentes locais de que tais atividades não serão toleradas sob o novo cartel.

Higuera foi extremamente cauteloso ao descrever as evidências, mas sugeriu que elas envolviam "não apenas uma disputa (entre gangues), mas também algo relacionado ao domínio sobre certas pessoas, visando não apenas o domínio, mas também o recrutamento".

Segundo o procurador, os assassinatos foram estranhos porque ocorreram na relativamente rica e grande cidade de Puebla, a leste da Cidade do México. Puebla é a quinta maior cidade do México e foi em grande parte poupada da violência dos cartéis de drogas que afeta as áreas circundantes.

Além disso, deixar os corpos no meio da estrada foi incomum, uma vez que a polícia foi rapidamente alertada sobre o carro carregado de cadáveres porque estava bloqueando o trânsito numa via principal da cidade, salientou.

