Imagens aéreas mostram destruição causada por inundações nos EUA

Um vídeo de imagens aéreas revelou o rastro de destruição causado pelas grandes inundações que atingiram, na quinta-feira (4), a Virgínia, a Pensilvânia e Nova Jersey, nos EUA.

De acordo com a BBC, várias pessoas morreram durante as cheias. As tempestades começaram no centro-oeste dos EUA e atingiram, depois, o nordeste do país.

O sistema de tempestades detectou tornados em algumas áreas, tendo as condições extremas sido sentidas em pelo menos nove estados.

Um terremoto de magnitude 4,8 na escala de Richter abalou, na sexta-feira, a costa Leste dos EUA, incluindo as cidades de Nova Iorque, Boston e Filadélfia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

