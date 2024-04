Polícia alemã faz protesto inusitado contra a falta de fardas

Um sindicato da polícia alemã compartilhou, no dia 1 de abril, um vídeo onde dois agentes surgem na rua andando sem calças. A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para um problema incomum que os agentes da Baviera, no sul da Alemanha, estão enfrentando: a falta de fardas.

No vídeo compartilhado pela seção estadual do Sindicato da Polícia Alemã, dois agentes surgem sentados num carro e falam sobre os tempos de espera por fardas. Um revela que está há seis meses à espera da farda, enquanto outro garante que espera há quatro meses. Depois, os dois policiais saem do carro e é possível ver que estão sem calças.

De acordo com o canal televisivo alemão DW, o presidente do sindicato, Jürgen Köhnlein, afirmou que embora possa parecer uma brincadeira, não há razões para rir. "A polícia da Baviera está 'despida' e pode literalmente ficar de pé sem calças", disse Köhnlein.

O presidente realçou que o tempo de espera por 21 itens diferentes da farda, como calças, bonés, ou casacos, podem atingir vários meses. O sindicato já apelou ao Ministério do Interior para corrigir o problema, mesmo que para tal seja necessário o aumento de custos.

Em resposta, o Ministério do Interior já reconheceu o problema e apontou algumas interrupções no fornecimento das peças. O porta-voz destacou ainda que a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia e outros fatores afetaram negativamente o fornecimento e a entrega das fardas.

