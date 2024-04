EUA em alerta máximo devido a possível retaliação do Irã

Os EUA estão em alerta máximo devido à possível retaliação do Irã após um ataque aéreo mortal na Síria, que fez 16 vítimas, na última segunda-feira(1º). O ataque ocorreu perto da embaixada do Irã em Damasco, a capital da Síria.

As autoridades norte-americanas afirmam que o comandante da Guarda Revolucionária do Irã prometeu que os seus homens "punirão o regime sionista", e garantem estar preocupadas com a possibilidade de um ataque em Israel.

De acordo com a Sky News, o Teerã culpou Israel pelo ataque e a uma eventual retaliação pode agravar a expansão do conflito.

Ainda assim, as forças israelitas recusaram comentar o caso para confirmar ou negar o seu envolvimento.

As autoridades dos EUA acreditam que qualquer retaliação em Israel atinja alvos militares ou de inteligência, e não civis.

O chefe do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, considerou "inevitável" a resposta do Irã ao ataque atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco, que provocou 16 mortos. "Não temos de perguntar onde, como e quando será a amplitude da resposta", acrescentou.

