Criança de dois anos cai da janela de carro em movimento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de dois anos e meio caiu da janela de um carro em movimento em Bellver de Cerdanya (Espanha). A mãe da menina foi denunciada criminalmente pela polícia.

A menor não corre risco de morte. Ela ficou levemente ferida e foi encaminhada a um hospital para atendimento médico. A cena do acidente, ocorrido na quinta-feira (3), foi flagrada em vídeo por outra pessoa que vinha atrás e rapidamente viralizou.

Na gravação, a criança aparece com a metade do corpo para fora da janela. O carro vira à esquerda e a menina se desequilibra e cai na pista da autoestrada N-260. Na sequência, uma mulher aparece na janela para resgatar a criança.

Os Mossos d'Esquadra -a corporação policial autônoma, de estatuto civil- informaram terem denunciado criminalmente a mãe por não ter mantido a menina sentada no carro com os sistemas de retenção prescritos, segundo a imprensa local.

"Tão importante é levar o sistema de retenção infantil como usá-lo. Você pode ter consequências muito graves", disse Mossos, em declaração pública.

O sistema de retenção infantil é um conjunto de componentes, dotado de um sistema de retenção de cinco pontos, baseado nos cintos de segurança dos veículos, o que faz com que a criança sinta menos a colisão.

No Brasil, a Resolução nº 277, do Conatran (Conselho Nacional de Trânsito), ou a chamada "Lei da Cadeirinha", determina que as crianças menores de dez anos devem ser sempre transportadas nos bancos traseiros, sempre usando o cinto de segurança. Já até os sete anos e meio, elas devem utilizar o equipamento de retenção adequado, que varia de acordo com a idade (podem utilizar o bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, por exemplo).

