Motorista de ambulância é detido após furtar idosos que levou ao hospital

Um motorista de uma ambulância, de 38 anos, foi detido por suspeitas de ter furtado uma bolsa com 230 euros e joias avaliadas em 4.500 euros de um casal de turistas septuagenários quando fazia o seu transporte para o hospital regional de Villajoyosa, em Alicante, Espanha.

De acordo com a Guardia Civil, em comunicado divulgado na sexta-feira (12), e citado pelo Periódico de Ibiza y Formentera, o incidente ocorreu em 28 de janeiro, quando um casal que estava de férias num hotel em Benidorm teve de ser transportado para o hospital.

Preocupados com a segurança dos seus pertences, decidiram levar consigo uma mala que continha joias e dinheiro. No entanto, ao receber alta hospitalar, o homem descobriu que a mala e o seu conteúdo tinham desaparecido, pelo que fizeram uma denúncia.

No decurso da operação, batizada 'Prémio Joia', os agentes chegaram à conclusão de que os fatos poderiam ter ocorrido durante a transferência do casal de ambulância, tendo sido apurado o envolvimento do motorista. O homem acabou por ser detido em 14 de fevereiro.

As joias furtadas foram apreendidas e devolvidas aos legítimos proprietários.

Leia Também: Salman Rushdie fala sobre facadas em 1ª entrevista para a TV após atentado