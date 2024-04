Caminhão sem condutor percorre estrada de Madrid em chamas

Um caminhão causou alarme na tarde desta terça-feira ao pegar fogo e continuar circulando na estrada M-30, em Madrid.

O incidente ocorreu por volta das 16h, quando, segundo o 20 minutos, o veículo teria se incendiado devido a uma falha mecânica.

O caminhão encerrou sua jornada embaixo de uma ponte na rua Arturo Soria, onde os bombeiros da Prefeitura de Madrid conseguiram apagar o incêndio.

Após extinguir as chamas, constatou-se que não havia ocupantes no interior do caminhão e que não houve feridos como resultado do incidente.

As imagens do ocorrido já circulam pelas redes sociais, mostrando o susto vivido nesta estrada espanhola.