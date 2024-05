Desmoronamento de edifício em Madrid deixa duas pessoas soterradas

Ao menos duas pessoas ficaram presas após o desabamento de um edifício antigo em processo de reabilitação em Madrid, Espanha.

Um forte contingente de equipes de emergência médica foi enviado para o local.

Duas pessoas ainda estão retidas, enquanto uma terceira vítima, resgatada pelos bombeiros, sofreu uma fratura na perna e múltiplos ferimentos, sendo transportada para o hospital.

Os dois indivíduos presos são trabalhadores da construção. De acordo com a Antena 3, o colapso do edifício ocorreu devido ao desmoronamento da laje do piso

