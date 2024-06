Casal é detido por ter relações sexuais em voo da companhia Lufthansa

Um casal foi detido, na quarta-feira (19), por praticar relações sexuais num voo da companhia aérea alemã Lufthansa. O avião fazia a ligação entre Alicante, na Espanha, e Munique, na Alemanha.

De acordo com o jornal Mirror trata-se de dois cidadãos poloneses, com cerca de 40 anos. A tripulação pediu, por diversas vezes, que o casal parasse. Ainda assim, o casal não cedeu ao pedido e chegou a insultar a tripulação, a quem incitou a chamar a polícia.

Quando o avião pousou, as autoridades já esperavam para deter o casal polonês. A dupla foi levada pelas autoridades ainda antes do desembarque dos restantes passageiros.

Segundo os dados do FlightRadar a aeronave saiu de Alicante com quase meia hora de atraso e pousou em Munique meia hora depois do previsto.

O casal está agora sendo investigado pelas acusações de perturbação da ordem pública.

