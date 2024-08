Encontrado corpo de piloto de aeronave que caiu no mar da França

As autoridades francesas anunciaram que encontraram o corpo do piloto da aeronave civil que caiu no mar, esta sexta-feira (16), à margem de um espetáculo aéreo da Patrouille de France, em Lavandou, na França.

"O corpo do piloto do avião civil que caiu no mar durante o espetáculo aéreo de Lavandou foi encontrado", anunciou a prefeitura de Var, que apresentou as "condolências à família do piloto".

O acidente ocorreu pelas 17h00 locais, quando "uma aeronave civil Fouga Magister caiu no mar" durante "um espetáculo aéreo ao largo da costa de Lavandou".

#AccidentAérien | Le corps du pilote de l'avion civil qui s'est abimé en mer dans le cadre du meeting aérien au Lavandou, a été retrouvé ⤵️

Le préfet du Var, le préfet maritime et le maire du Lavandou présentent leurs condoléances à la famille du pilote. pic.twitter.com/EawPjBjsiT — Préfet du Var (@Prefet83) August 16, 2024

Após a queda, as autoridades francesas deram início a uma operação de resgate e salvamento para encontrar o piloto, que não pertence ao exército francês nem fazia parte do espetáculo aéreo.

Segundo o jornal Le Figaro, a aeronave em causa tratava-se de "um avião de colecionador" que foi utilizado pela Força Aérea francesa entre 1964 e 1980 e que não possui assento ejetável.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Ministério Público de Toulon.

O acidente ocorreu pouco tempo antes da Patrouille de France, que pertence à Força Aérea francesa, dar início a um espetáculo para assinalar o 80.º aniversário do Desembarque de Provença. O espetáculo foi cancelado.

Leia Também: Ucrânia diz que invasão visa forçar Putin a negociar