Golpistas fingem ser Brad Pitt e enganam vítimas em quase R$ 2 milhões

A Guarda Civil da Espanha prendeu cinco pessoas nesta segunda-feira por envolvimento em um grupo organizado que se passou pelo ator norte-americano Brad Pitt para enganar duas mulheres, resultando em uma fraude de R$ 1,98 milhão. As vítimas acreditaram estar em um relacionamento com o astro e acabaram transferindo quantias significativas para os golpistas.

Durante a operação, batizada de Bralina, a polícia espanhola conseguiu recuperar R$ 518,5 mil.

De acordo com o jornal El Mundo, a ação policial ocorreu nas províncias de Granada, Almeria, Málaga, Biscaia, Barcelona, Madrid, Huelva e Sevilha, e visava desmantelar o grupo criminoso e capturar seus dois líderes.

Foram realizadas cinco buscas em residências, resultando na apreensão de celulares, cartões bancários, cartões telefônicos pré-pagos, dois computadores e diversos documentos, incluindo um diário com frases utilizadas pelos golpistas para manipular as vítimas.

"Meu amor por você é verdadeiro. Sinto isso do fundo do meu coração. Aceite-me, pois estou completamente apaixonado por você", dizia uma das cartas manuscritas acessadas pela polícia.

A operação Bralina começou em agosto do ano passado, após uma mulher de Granada denunciar ter sido enganada em R$ 1,07 milhão. A investigação levou à descoberta de uma segunda vítima, na província de Biscaia, que também foi prejudicada em R$ 915 mil.

Os golpistas entraram em contato com ambas as vítimas por meio de uma suposta plataforma de fãs de Brad Pitt. Após conquistarem a confiança das mulheres, fizeram-nas acreditar que estavam em um relacionamento com o ator e as convenceram a investir em projetos fraudulentos, causando grande prejuízo financeiro.

Leia Também: Casas e estradas inundadas; veja as imagens das enchentes no Reino Unido