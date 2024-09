Passageiro sofre parada cardíaca e morre durante voo para a Liverpool

Um passageiro da companhia aérea britânica Jet2 sofreu uma parada cardíaca fatal durante um voo de Burgas, na Bulgária, para Liverpool, no Reino Unido, em 16 de setembro. Após duas horas no ar, a tripulação foi forçada a realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Colônia, na Alemanha, para tentar salvar a vida do homem. Apesar dos esforços para reanimá-lo, o passageiro foi declarado morto ainda a bordo.

O voo LS3214 havia decolado por volta das 13h (horário local), mas a grave condição de saúde do passageiro alterou drasticamente o curso da viagem.

Em um comunicado oficial, um representante da Jet2 confirmou o desfecho trágico: "O voo LS3214 de Burgas para Liverpool John Lennon foi desviado para Colônia, no dia 16 de setembro, devido à necessidade urgente de atendimento médico para um dos passageiros. Lamentamos profundamente confirmar seu falecimento e oferecemos nossas mais sinceras condolências à família e amigos nesse momento doloroso."

