Novas imagens dos destroços do submarino Titan são divulgadas; veja

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou novas imagens dos destroços do submarino Titan, que implodiu em junho do ano passado durante uma viagem ao local dos restos do Titanic.

Um vídeo divulgado anteriormente já mostrava partes do submersível, enquanto este novo registro revela um braço robótico movendo alguns destroços no fundo do oceano, seguido por uma subida à superfície, oferecendo uma perspectiva diferente dos fragmentos encontrados.

Vale lembrar que a implosão, ocorrida em 18 de junho do ano passado, vitimou cinco pessoas. Os destroços foram localizados quatro dias depois, em 22 de junho, por um veículo operado remotamente, a poucos metros dos restos do Titanic.

Uma investigação posterior revelou que o submersível já havia apresentado vários problemas nos dois anos anteriores à expedição fatal.

