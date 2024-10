O aeroporto na Europa que está abandonado há meio século por causa de uma guerra - Localizado não muito longe a oeste de Nicósia (capital do Chipre) fica um aeroporto abandonado que está apodrecendo e caindo aos pedaços há meio século. Ele é conhecido como Aeroporto Internacional de Nicósia, e sua história é de intrigas e conflitos cruéis. Com o tempo, o aeroporto tem sido a prova de uma história pesada, e muitos agora estão se perguntando se o aeroporto voltará à sua antiga glória. Mas quais foram os eventos que levaram ao abandono do aeroporto? Clique nesta galeria para descobrir.

© <p>Getty Images</p>