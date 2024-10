Mulher tenta roubar supermercado, é pega e compartilha o vídeo na web

Uma mulher norte-americana tentou enganar o supermercado Walmart e gravar a ação como uma brincadeira, mostrando como conseguia sair da loja pagando menos do que o valor dos produtos que levava. Usando as máquinas de autoatendimento, ela fingia escanear os códigos de barras dos itens e, em seguida, os colocava no saco de compras sem realmente registrá-los.

No entanto, o plano não saiu como esperado. Enquanto simulava o registro dos produtos, uma funcionária da loja se aproximou para ajudar com um cartão. Nesse momento, a máquina exibiu um alerta e começou a transmitir imagens de segurança que mostravam a mulher cometendo o ato fraudulento. Surpresa, a funcionária não conseguiu segurar o riso e denunciou a cliente.

Como resultado, a mulher foi retirada da loja e proibida de retornar ao Walmart pelos próximos dois anos. O caso, que ela própria compartilhou nas redes sociais, expôs seu esquema de roubo de forma pública.

De acordo com o New York Post, o Walmart tem intensificado suas medidas de prevenção a furtos, já que a empresa enfrenta perdas anuais de aproximadamente US$ 3 bilhões devido a casos como este.

