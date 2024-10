Badalado fotojornalista britânico é assassinado pelo filho de 19 anos

Um badalado fotojornalista britânico foi esfaqueado até a morte por seu filho de 19 anos durante uma caminhada perto de Los Angeles, nos Estados Unidos. O trágico incidente ocorreu em 12 de outubro, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional e confirmadas pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

Paul Lowe, de 61 anos, conhecido por seu trabalho como fotógrafo de guerra, foi encontrado sem vida próximo a um popular trilho de caminhada nas montanhas de San Gabriel. De acordo com o médico legista do condado, Lowe foi esfaqueado no pescoço, ferimento que foi fatal.

Após o crime, uma pessoa foi vista fugindo do local em um carro, que acabou se acidentando alguns quilômetros adiante. Posteriormente, as autoridades descobriram que o motorista era o filho da vítima, Emir Lowe, de 19 anos, que foi preso e acusado de homicídio.

O King's College de Londres, onde Paul Lowe atuava como professor convidado de estudos sobre guerra, lamentou profundamente a perda, afirmando que o fotojornalista fará "muita falta".

Com uma carreira de décadas no fotojornalismo, Paul Lowe cobriu eventos históricos como a queda do Muro de Berlim, a guerra na Bósnia, a Revolução Romena e o cerco de Sarajevo. Ele também era professor na Universidade das Artes em Londres.

Uma de suas fotografias mais icônicas é uma imagem em preto e branco de uma criança segurando uma bola, tirada em 1992 durante o cerco de Sarajevo, que se tornou um símbolo de sua carreira brilhante e de sua sensibilidade como fotógrafo de guerra.

