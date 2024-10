Israel confirma morte de possível sucessor de chefe do Hezbollah

O exército israelense anunciou na noite desta terça-feira ter "eliminado" Hashem Safieddine, chefe do conselho executivo do Hezbollah e sucessor de Hassan Nasrallah, que também teria sido morto em um ataque anterior.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel informaram que Safieddine e Hussein Ali Al-Zeima, chefe dos serviços de inteligência do Hezbollah, foram mortos há cerca de três semanas em um ataque nos subúrbios do sul de Beirute, juntamente com outros comandantes do grupo.

Desde o ataque realizado em 4 de outubro, o paradeiro de Safieddine era desconhecido. No dia seguinte ao bombardeio, um representante do Hezbollah havia declarado que o contato com ele havia sido "perdido". Contudo, até o momento, o movimento pró-iraniano não confirmou oficialmente a morte.

Nesta terça-feira, o chefe do Comando Norte das Forças Armadas de Israel afirmou que os combatentes do Hezbollah foram derrotados em todas as regiões do sul do Líbano onde as forças israelenses atuaram, como parte da ofensiva contra as infraestruturas do grupo xiita.

Hashem Safieddine was a member of the… pic.twitter.com/Z2wQGsRxvt — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2024

O comandante Gordin celebrou o que chamou de "um golpe significativo" contra a liderança do Hezbollah desde o início da Operação 'Flechas do Norte'. Segundo ele, os militares israelenses desferiram um duro golpe no comando e controle da organização, eliminando grande parte de sua cúpula, incluindo o secretário-geral Hassan Nasrallah, morto em um ataque em Beirute em 27 de setembro.

Os ataques de Israel ao Líbano no último ano já deixaram mais de 2.500 mortos, em grande parte devido aos bombardeios seletivos em áreas residenciais de Beirute, que visavam eliminar membros-chave do Hezbollah.

Leia Também: Com setor médico destruído, Faixa de Gaza chega a 100 mil palestinos feridos