Empresário constrói e tenta vender 'Castelo de Areia' por R$ 600 milhões

O multimilionário norte-americano Darwin Deason colocou a sua mansão apelidada de 'Castelo de Areia', que levou 15 anos a construir, à venda por 108 milhões de dólares (cerca de R$ 600 milhões).

A propriedade, que destaca-se pela opulência, tanto da fachada, como do interior, está situada na falésia da Baía de La Jollaem, em San Diego, na Califórnia, EUA.

Se o 'Castelo de Areia', como é apelidada a mansão pelos locais, for vendido pelo preço pedido baterá o recorde do imóvel mais caro de San Diego, estabelecido no início do ano pelo multimilionário Egon Durban, com a compra de uma propriedade à beira-bar em Del Mar.

Com mais de 1.200 metros quadrados, o castelo californiano de 10 quartos, tem não só varandas amplas, como uma casa de hóspedes e a sua própria praia privada no Pacífico.

A decoração foi inspirada no Castelo de Versalhes. Com grandes e trabalhados mosaicos, pisos de mármore e quartos com detalhes em ouro maciço. A sala de estar da casa principal tem tetos pintados à mão, assim como uma parede de janelas em arco com vista para a baía e para um gigantesco terraço.

Já a sala de jantar tem um lustre de cristal, detalhes em folha de ouro e armários com um toque vintage.

A casa de hóspedes tem um toque especial. O bar tem um tema náutico, que espelha o iate de Deason. Além de uma pintura inspirada no mar, tem várias estátuas de sereias do século XVIII.

