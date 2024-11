Trump declara vitória e promete 'era de ouro' para os EUA com rigidez

Em um discurso com tom de vitória, Donald Trump declarou-se novo presidente dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira (6). Reunido com apoiadores em Palm Beach, na Flórida, o republicano destacou sua liderança na contagem de votos e celebrou o que chamou de "maior movimento político da história americana".

Trump, que liderava no Colégio Eleitoral e no voto popular, agradeceu ao público e à família pelo apoio e prometeu trabalhar para "devolver uma América segura e próspera". Ele assegurou que sua gestão será marcada pela defesa dos interesses americanos, com planos para fechar as fronteiras e impor controle rigoroso sobre a imigração.

No evento, Trump anunciou que seu novo slogan será “Promessas feitas serão cumpridas”. Ele se comprometeu a reduzir impostos, combater o déficit e impulsionar a economia. Além disso, mencionou o nome de Robert F. Kennedy Jr., ex-candidato independente, que pode integrar sua equipe.

Trump também falou sobre a necessidade de união, dizendo que recebeu apoio de diversos segmentos da sociedade, como afro-americanos, hispânicos e eleitores de origem árabe. Ele apelou para que todos os americanos trabalhem juntos para uma nova era de prosperidade.

O presidente eleito expressou gratidão ao vice, J.D. Vance, e ao bilionário Elon Musk, que teve papel central na campanha. Vance agradeceu pela oportunidade e declarou que os EUA estão prontos para uma grande transformação. Trump enalteceu Musk como "supergênio", valorizando suas contribuições para a tecnologia e exploração espacial.

Com sua vitória, Trump se tornará o 47º presidente dos EUA, sendo o primeiro a ocupar dois mandatos não consecutivos desde a presidência de Grover Cleveland. Aos 78 anos, ele será o mais velho a assumir o cargo, e também o primeiro a governar sob condenação judicial, enfrentando acusações de fraude e outros processos em andamento.

Antes de sua entrada na política, Trump construiu uma carreira de sucesso como empresário, liderando empreendimentos de luxo e tornando-se figura frequente na mídia. Apesar de críticas por sua gestão da pandemia e atitudes polêmicas, ele busca consolidar seu legado como líder nacional.



Leia Também: Saiba onde Trump e Kamala acompanham a apuração das urnas nos EUA

Leia Também: Sem resultado oficial, apoiadores de Trump antecipam vitória; veja fotos

Leia Também: Projeções apontam vitória de Trump; veja quem venceu em cada estado

Leia Também: De Lady Gaga a Demi Moore; as estrelas que votaram nas eleições dos EUA

Leia Também: Trump vence também na Pensilvânia, terceiro estado-chave