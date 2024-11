Mulher revela como descartou R$ 4,1 bilhões em bitcoins do ex-namorado

Halfina Eddy-Evans, uma mulher do País de Gales, revelou como descartou inadvertidamente um disco rígido contendo cerca de 8.000 bitcoins de seu ex-namorado, James Howells. Atualmente, a fortuna digital perdida é avaliada em impressionantes R$ 4,1 bilhões. O caso, que ganhou notoriedade global, é um dos episódios mais emblemáticos na história das criptomoedas.



James Howells, um engenheiro de TI de Newport, minerou os bitcoins em 2009, quando a criptomoeda ainda era pouco conhecida e tinha valor quase nulo. O engenheiro armazenou suas chaves privadas em um disco rígido, essencial para acessar os fundos. Contudo, em 2013, Halfina, então namorada de Howells, descartou o dispositivo durante uma limpeza na casa.

“Ele me pediu para me livrar de algumas coisas que ele considerava lixo eletrônico, e o disco rígido estava junto,” explicou Halfina ao Daily Mail. “Não foi minha culpa, eu simplesmente fiz o que ele pediu.”



Alguns anos depois, quando o valor do bitcoin disparou, Howells percebeu que havia perdido a chave para acessar sua fortuna digital. Ele concluiu que o disco rígido estava em um aterro sanitário local e começou uma busca frenética para recuperá-lo.

Desde então, Howells tem solicitado permissão às autoridades municipais para escavar o local em busca do dispositivo. Ele chegou a oferecer uma recompensa substancial para a cidade de Newport, mas os pedidos foram negados por questões ambientais e custos associados à operação.

Halfina se diz chocada com as consequências do caso. “Eu não tinha ideia do valor que aquele disco poderia ter. Na época, ninguém sabia que o bitcoin teria esse tipo de impacto financeiro,” afirmou ela.

Hoje, o caso serve como um lembrete das vulnerabilidades associadas ao armazenamento de criptomoedas e da importância de métodos seguros para preservar chaves privadas.

Enquanto isso, James Howells segue determinado a encontrar o disco rígido e recuperar sua fortuna perdida, tornando este um dos casos mais emblemáticos na história das finanças digitais.

