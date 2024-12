Trem destrói caminhão em cruzamento na Polôna; veja as imagens

Um trem de passageiros colidiu com um caminhão em uma passagem de nível em Nowa Sucha, na Polônia, na terça-feira da semana passada. O impacto foi registrado pelas câmeras de segurança do local e, apesar da força do acidente, ninguém ficou gravemente ferido.

As imagens mostram o caminhão passando por um sinal vermelho na passagem de nível e ficando preso quando a cancela fechou atrás do veículo. Antes da chegada do trem, o motorista saiu do caminhão e tentou alertar o maquinista com gestos, mas não conseguiu evitar o acidente.

O trem atingiu o caminhão com força, resultando em danos estimados em quase 3 mil euros (aproximadamente R$ 15 mil). As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do incidente para determinar possíveis responsabilidades.

O acidente destaca a importância do cumprimento das regras de trânsito em passagens de nível para evitar situações potencialmente fatais.

