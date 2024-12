Aos 74 anos, a ave mais velha do mundo bota ovo pela 1.ª vez em 4 anos

A ave mais velha do mundo, Wisdom, um albatroz-de-laysan de 74 anos, surpreendeu ao botar um ovo pela primeira vez em quatro anos. O feito aconteceu após a ave encontrar um novo parceiro e retornar ao refúgio nacional de vida selvagem Midway Atoll, no arquipélago do Havaí, na semana passada.

“Ela fez de novo”, anunciou o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA (USFWS) em uma publicação na rede social X (anteriormente Twitter). Wisdom foi identificada e marcada pela primeira vez em 1956, quando tinha cerca de cinco anos, e desde então tem fascinado pesquisadores com sua longevidade e resiliência.

O USFWS informou que o antigo parceiro de Wisdom, Akeakamai, não é visto há anos, e que a ave agora foi vista com um novo companheiro. Os albatrozes-de-laysan, que vivem entre 12 e 40 anos em média, geralmente acasalam para a vida toda, mas Wisdom já perdeu pelo menos três parceiros ao longo de sua extraordinária existência.

Com mais de 30 filhotes ao longo de sua vida, o mais recente em 2021, Wisdom continua a quebrar recordes. Jon Plissner, biólogo responsável pelo refúgio, explicou à BBC que Wisdom é um dos dois a três milhões de albatrozes-de-laysan que retornam a Midway para se reproduzir, mas nenhum é tão velho quanto ela. A ave mais próxima em idade tem 45 anos.

Plissner também revelou que há uma chance de 70 a 80% de o novo ovo de Wisdom eclodir.

Veja o vídeo.

