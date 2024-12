Avião colide em aeroporto, explode e deixa 179 mortos na Coreia do Sul

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, as equipes de emergência conseguiram resgatar dois sobreviventes — um tripulante e um passageiro — do avião que transportava 181 pessoas.

O número oficial de mortos é de 120, enquanto os bombeiros continuam trabalhando na área e verificando o estado das vítimas. No entanto, eles já indicaram que a maioria está "presumivelmente morta", e o número oficial de fatalidades deve aumentar drasticamente nas próximas horas.

O balanço provisório anterior, daquele que já é um dos piores desastres aéreos da história da Coreia do Sul, apontava pelo menos 85 mortos.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

O avião ficou "quase completamente destruído", deixando "poucas chances de sobrevivência" para passageiros e tripulantes, afirmaram os bombeiros.

"Os passageiros foram ejetados do avião quando ele colidiu com uma barreira, deixando poucas chances de sobrevivência", explicou um bombeiro local durante uma reunião com familiares das vítimas.

"O avião está quase totalmente destruído, e a identificação das vítimas fatais está sendo difícil", acrescentou.

A aeronave, com 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, caiu por volta das 9h07 (horário local), ao tentar aterrissar no aeroporto de Muan, no sul da Coreia do Sul, a cerca de 290 quilômetros da capital, Seul.

De acordo com informações da polícia e dos bombeiros, o avião, um Boeing 737-8AS vindo de Bangcoc, capital da Tailândia, colidiu com uma barreira de concreto e pegou fogo.

Avaria causada por colisão com um pássaro

As autoridades aeroportuárias informaram que o avião tentava uma aterrissagem forçada após falhar na primeira tentativa devido a uma avaria no trem de pouso, possivelmente causada pela colisão com um pássaro.

Entretanto, a aeronave não conseguiu reduzir a velocidade ao final da pista, o que resultou na colisão com a barreira e no incêndio subsequente.

O chefe do corpo de bombeiros de Muan afirmou que a queda foi provavelmente causada por uma combinação de colisão com aves e condições meteorológicas adversas.

"A causa exata será anunciada após uma investigação conjunta", disse Lee Jeong-hyun durante uma coletiva de imprensa.

Mobilização de esforços

O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, ordenou que fossem feitos todos os esforços possíveis nas operações de resgate. A polícia também mobilizou unidades para a área.

Cancelamento de voos em Muan

Todos os voos domésticos e internacionais de e para o aeroporto internacional de Muan foram cancelados após o acidente.

As autoridades confirmaram que dois passageiros tailandeses estavam a bordo, sendo os demais sul-coreanos.

A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, expressou profundas condolências às famílias das vítimas por meio de uma publicação na rede social X. Ela também ordenou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que prestasse assistência aos tailandeses afetados.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia, Nikorndej Balankura, confirmou a presença de dois cidadãos tailandeses no avião e afirmou que o governo está em contato com as autoridades sul-coreanas. Ele pediu aos familiares dos dois cidadãos que entrem em contato com a embaixada tailandesa em Seul para mais informações.

Um dos desastres mais mortíferos da Coreia do Sul

Este acidente já é considerado um dos desastres mais mortais da aviação sul-coreana. O último grande desastre aéreo no país ocorreu em 1997, quando um avião da Korean Airlines caiu em Guam, território norte-americano, matando todas as 228 pessoas a bordo.

Leia Também: Baleia que carregou cria morta na boca durante 16 dias é mãe novamente