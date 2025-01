Mulher morre em banheiro de restaurante e só é encontrada dias depois

Uma mulher britânica de 47 anos foi encontrada morta no banheiro de um restaurante de Blackpool, no Reino Unido, dois dias depois de ter desaparecido.

O caso aconteceu ao ano passado, mas só agora foi divulgado pelos jornais britânicos. Sabrina Lyttle teria morrido sentada na privada do banheiro para pessoas com mobilidade reduzida de um restaurante asiático no dia 28 de novembro. Porém, o seu corpo só foi descoberto cerca de 48 horas depois, a 30 de novembro.

As autoridades estão agora investigando as causas da morte, mas as conclusões podem demorar meses. Tudo indica que tenha se tratado de um caso de morte súbita.

No Facebook a filha de Sabrina prestou uma homenagem à mãe. "Espero que esteja dançando no céu, mãe. Não imagina o buraco que deixaste na minha vida. O meu coração está despedaçado", escreveu Jade.

