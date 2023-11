Frente Povo sem Medo organiza protesto contra presença de Bolsonaro em São Bernardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Frente Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo marcou um protesto contra a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade para receber o título de cidadão na Câmara Municipal, no próximo dia 30.

A homenagem, proposta pelo bolsonarista Paulo Chuchu (PRTB), foi aprovada em outubro do ano passado, mas o título ainda não foi concedido.

Organizador do protesto, o presidente do PSOL e coordenador do MTST em São Bernardo do Campo, Anderson Dalecio, diz esperar de 500 a 800 pessoas na praça Santa Filomena, onde serão espalhados caixões e cruzes em referência, segundo ele, ao negacionismo de Bolsonaro na pandemia.

Diretores e integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que fazem parte da Frente Povo Sem Medo também devem participar do ato.

A praça fica a dois quilômetros da Câmara Municipal, e Dalecio diz não querer "nenhum tipo de confronto" com o público bolsonarista que estará no Paço Municipal. A manifestação dos grupos de esquerda, contudo, deve incluir uma passeata na avenida Marechal Deodoro.

"O requisito para se tornar cidadão são-bernardense é ter feito algo de bom para a cidade. Como que um cidadão que negou desde o início a vacina trouxe algum benefício para São Bernardo?", questiona Dalecio a respeito de Bolsonaro, a quem chama de "genocida, assassino e inelegível".