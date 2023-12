Tabata Amaral é vítima de roubo em São Paulo; vídeo

Em um vídeo publicado nas suas redes socias, a deputada federal Tabata Amaral conta que um homem desferiu um soco e acabou quebrando o vidro do carro em que ela estava em Bela Vista, São Paulo. O caso ocorreu neste sábado (9).

Tabata afirma que não teve ferimentos graves, mas que teve pequenos machucados nas mãos e na boca.

No vídeo, ela explica que cumpria agenda partidária no Sindicato dos Padeiros, e logo depois seguiu de carro para outro compromisso. No caminho, foi surpreendida pelo ladrão.