Atualização contorna uma das limitações do app do ChatGPT

Os usuários do aplicativo ChatGPT para iOS agora têm a oportunidade de utilizar o mecanismo de busca Bing, uma novidade disponível apenas para os usuários que pagam pela versão premium.

Com essa novidade, os usuários do ChatGPT terão a oportunidade de obter resultados mais atualizados, uma vez que a ferramenta de Inteligência Artificial foi treinada com informações anteriores a setembro de 2021.

Vale lembrar que o aplicativo oficial do ChatGPT ainda está disponível apenas para iOS, com a OpenAI já tendo prometido uma versão para o sistema operacional Android.

