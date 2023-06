Instagram testa medida para acabar com um dos problemas da rede social

O Instagram está trabalhando em uma nova medida que pode ajudar a impedir que os usuários da rede social recebam mensagens não solicitadas com conteúdo sexual.

De acordo com o The Guardian, o Instagram pode limitar os usuários a enviarem apenas mensagens de texto para pessoas que não os seguem. Se confirmado, isso significaria que só seria possível enviar uma foto ou vídeo por mensagem privada depois que o destinatário aceitasse um pedido de amizade.

Essa medida ainda está em fase de testes e não há confirmação se será implementada na rede social. No entanto, em teoria, pode realmente acabar com um problema enfrentado por uma parcela significativa de pessoas no Instagram.

