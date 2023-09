iPhone 15: veja as imagens dos novos smatphones da Apple

Será na próxima terça-feira, dia 12, que a Apple anunciará oficialmente a série iPhone 15, novos celulares que têm sido alvo de múltiplos vazamentos de informações ao longo das últimas semanas.

A mais recente foi compartilhada pelo site Apple Insider, que fez até um vídeo onde mostra todas as cores dos diferentes modelos da série iPhone 15, assim como as principais novidades que será possível encontrar.

Começando pelo iPhone 15 e iPhone 15 Plus, a publicação mostra que estes dois modelos poderão ser adquiridos em preto, branco, azul, amarelo e rosa. Além disso, estes modelos continuarão tendo uma câmara de dois sensores.

Quanto ao iPhone 15 Pro e iPhone 15 UItra (Pro Max), os clientes poderão escolher entre preto, cinza, branco e também azul escuro. Nas imagens que estão circulando é até possível ver o botão de Ação, uma novidade que substituirá o pequeno interruptor dos atuais modelos que permite ativar o modo silencioso.

Tal como os rumores vem apontando, todos os modelos da série iPhone 15 estarão equipados com uma entrada USB-C em vez de uma Lightining, o que fará com que (muito provavelmente) tenha de adquirir um novo carregador. Além disso, todos os modelos também terão uma Dynamic Island e não apenas os modelos Pro tal como aconteceu com a série iPhone 14.

A consistência dos rumores que têm circulado é um indicador valioso de que estas novidades podem mesmo vir a ser anunciadas na próxima semana. Todavia, e tendo em conta que há sempre espaço para surpresas, só teremos realmente a certeza no evento oficial da Apple.