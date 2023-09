ChatGPT é o 'alvo' da empresa responsável pelo Facebook e Instagram

A empresa por trás do Facebook, Instagram e WhatsApp, conhecida como Meta, está investindo significativamente no desenvolvimento de sua área de Inteligência Artificial (IA). De acordo com informações do The Wall Street Journal, a Meta estabeleceu uma meta ambiciosa: criar uma ferramenta de IA tão avançada quanto a versão GPT-4 da OpenAI. O plano é iniciar o treinamento desse novo modelo de IA já no próximo ano.

Até lá, a gigante tecnológica está concentrando seus esforços em adquirir o maior número possível de chips H100 da Nvidia, visando fortalecer sua infraestrutura para esse empreendimento.

