Hoje o dia é da Apple. Saiba o que pode ser anunciado no evento da marca

Hoje, terça-feira, 12 de setembro, é o dia do evento anual da Apple, a ocasião tradicionalmente escolhida para o lançamento oficial de seus novos produtos. Entre eles, é claro, está o novo iPhone, que promete ser o destaque do evento.

A série iPhone 15, como tem sido chamada até agora, deve incluir um total de quatro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Os rumores sugerem que, ao contrário do iPhone 14, todos os novos modelos contarão com a tecnologia Dynamic Island, não se limitando apenas aos modelos Pro. Outra grande mudança é a substituição do conector Lightning pelo padrão USB-C, em conformidade com as futuras normas europeias que adotam o USB-C como solução universal para todos os dispositivos eletrônicos.

Além disso, os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max devem apresentar o novo botão de Ação como grande novidade. Este botão, introduzido no Apple Watch Ultra no ano passado, substituirá o interruptor de modo silencioso e proporcionará aos usuários um acesso mais rápido a certas funcionalidades, como a câmera.

As informações mais recentes também indicam que haverá uma maior diferença de preço entre o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus em relação ao iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que serão ainda mais caros do que no ano passado. No entanto, não está claro se esse aumento se aplicará apenas aos Estados Unidos ou também a outros países.

A Apple também deve apresentar novidades em seus relógios Apple Watch. Um deles certamente será o Apple Watch Series 9, uma nova geração com algumas melhorias discretas e um novo processador para maior desempenho.

O Apple Watch Ultra também deve receber uma nova versão, possivelmente com novas variantes e cores. Há rumores de que a Apple poderá introduzir uma nova forma de conectar as pulseiras ao mostrador, embora ainda não esteja confirmado.

Os AirPods e os AirPods Max, fones de ouvido sem fio da Apple, também devem receber atualizações. Rumores sugerem que os novos modelos poderão medir a temperatura corporal e incluir novos recursos de acessibilidade. Ainda não se sabe se a Apple adotará o conector USB-C em vez do conector Lightning.

Para quem deseja acompanhar o evento, pode assistir ao vivo no site oficial da Apple a partir das 14h00 (horário de Brasília).

Leia Também: ChatGPT é o 'alvo' da empresa responsável pelo Facebook e Instagram