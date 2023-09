Novos Xiaomi já apareceram em lojas online na Romênia

A nova linha de smartphones da Xiaomi já começou a surgir em lojas online, apesar do anúncio oficial programado para 26 de setembro.

De acordo com o site GSMArena, os modelos Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro foram avistados na loja online da retalhista eMAG, na Romênia, revelando algumas das principais especificações de ambos.

O Xiaomi 13T Pro, por exemplo, deverá oferecer uma tela de 6,67 polegadas com resolução de 1.220 x 2.712 pixels e uma taxa de atualização de 144Hz, equipado com um processador Dimensity 9200+, 12GB de memória RAM e uma capacidade de armazenamento de 512GB. Quanto ao Xiaomi 13T, espera-se que tenha um ecrã com as mesmas especificações, diferenciando-se principalmente pelo processador Dimensity 8200.

Confira as imagens que circulam online do Xiaomi 13T Pro e do Xiaomi 13T na galeria acima.