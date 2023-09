Responsável pelo ChatGPT vai abrir escritório na União Europeia

A empresa responsável pelo ChatGPT, a OpenAI, anunciou que vai abrir o seu primeiro escritório na União Europeia - mais precisamente em Dublin, na Irlanda.

A OpenAI já conta com escritórios em São Francisco, nos EUA, e também em Londres, no Reino Unido, mas, com este escritório na capital irlandesa, poderá conseguir aproximar-se dos reguladores europeus e mostrar de mais perto o que tenciona fazer no campo da privacidade.

Naturalmente, a abertura deste escritório na Irlanda significa que a empresa também está à procura de trabalhadores, estando atualmente a contratar para nove vagas.

