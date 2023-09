Apple TV recebeu uma das capacidades mais úteis dos últimos anos

Além do lançamento do iOS 17, a versão mais recente do sistema operacional para iPhones, a Apple também disponibilizou uma atualização para a Apple TV, chamada de tvOS 17, nesta segunda-feira, dia 18.

Uma das principais novidades dessa atualização é a capacidade de realizar videochamadas pelo FaceTime utilizando a Apple TV 4K. Para utilizar essa funcionalidade, basta conectar seu iPhone ou iPad à Apple TV, permitindo assim que a câmera e o microfone dos dispositivos móveis capturem a imagem e o som, exibindo-os diretamente na tela da televisão.

Essa funcionalidade se mostra bastante útil, especialmente para famílias numerosas que desejam incluir todos os membros em videochamadas com entes queridos que estão distantes.

