Há mais de 100 novos emojis a caminho. Saiba quando vão chegar

O Unicode Consortium aprovou o conjunto 15.1 de emojis, que traz 118 novos caracteres, alguns com significados completamente novos, enquanto outros representam ligeiras variações de emojis já existentes.

Entre as novas adições, destacam-se um emoji de limão, um de cogumelo, um da mítica fênix, cabeças que fazem gestos positivos ou negativos, uma corrente sendo quebrada e muitos outros. Embora o pacote tenha sido aprovado na semana passada, os usuários terão que esperar um pouco antes de usá-los oficialmente. A previsão é que esses emojis se tornem disponíveis no final deste ano ou no início do próximo.



© Unicode

