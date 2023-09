'FIFA 23' é removido de todas as lojas virtuais

A Electronic Arts está se preparando para lançar seu mais novo jogo de futebol, intitulado 'EA Sports FC 24', que não incluirá mais o branding da FIFA, após a decisão de não renovar a licença com o órgão que governa o futebol mundial.

Com o lançamento de 'EA Sports FC 24' marcado para a próxima sexta-feira, dia 29, a Electronic Arts optou por retirar o título anterior, 'FIFA 23', de todas as lojas digitais, exceto do serviço oficial da empresa, o EA Play. Até o momento, não houve uma explicação oficial para essa decisão.

A intenção da EA parece ser evitar que os jogadores adquiram 'FIFA 23' e, em vez disso, optem pelo novo 'EA Sports FC 24', buscando unificar a base de jogadores em torno de um único título.

