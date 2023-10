Elon Musk confirma que X terá duas inscrições diferentes

O líder da rede social X (ou Twitter), Elon Musk, confirmou esta sexta-feira, dia 20, através da sua página na plataforma que a empresa planeia lançar novos planos de subscrição em breve.

Tal como referiam os rumores, parece que o X terá em breve mais opções de subscrição além da única que existe atualmente - conhecida simplesmente como X Premium. De acordo com a explicação de Musk, parece que o objetivo passa por dar aos utilizadores a oportunidade de ter todas as funcionalidades do X Premium, continuando ao mesmo tempo a ver publicidade.

“Serão lançados em breve dois novos planos de subscrição X Premium”, escreve Musk. “Um deles é mais barato com todas as funcionalidades, mas sem redução de anúncios. O outro é mais caro, mas não tem anúncios".

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.