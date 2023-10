NASA revela novas imagens de lua 'escaldante' de Júpiter

A NASA divulgou nesta sexta-feira (20) novas imagens da lua Io, de Júpiter. As imagens foram captadas pela sonda Juno no dia 15 de outubro e mostram a superfície acidentada de Io, que é também um dos corpos celestes com maior atividade vulcânica do nosso Sistema Solar.



As imagens mostram uma série de vulcões ativos em Io, alguns dos quais estão lançando lava quente para a atmosfera. A atividade vulcânica em Io é causada pela força gravitacional de Júpiter e de outras luas, como Europa e Ganímedes.

A próxima oportunidade para ver mais imagens de Io será no dia 30 de dezembro, quando a sonda Juno fará uma nova aproximação ao satélite natural.

Essas imagens são importantes para os cientistas porque ajudam a entender melhor a formação e a evolução de Io. Elas também podem ajudar a entender melhor o processo de vulcanismo em outros corpos celestes, como Marte e a Terra.

A sonda Juno foi lançada em 2011 e chegou a Júpiter em 2016. A sonda está em órbita de Júpiter desde então e está fornecendo informações valiosas sobre o planeta e seus satélites naturais.

15-image time-lapse of Io, using images acquired by @NASAJuno spacecraft's JunoCam over the weekend. pic.twitter.com/nDGwR2vOlx