SpaceX quer realizar 144 lançamentos de foguetes em 2024

A SpaceX anunciou ao site Ars Technica que planeja lançar um total de 144 foguetes para o espaço em 2024, um volume inédito que ultrapassará até a quantidade de lançamentos deste ano.

Vale ressaltar que ainda não terminamos 2023 e a SpaceX já quebrou todos os seus recordes, esperando chegar aos cem lançamentos até o final de dezembro. No entanto, parece que a SpaceX pretende ir (ainda) mais longe e chegar aos 144 foguetes lançados, o que equivale a 12 lançamentos por mês.

Esse aumento no lançamento de foguetes deve-se ao desejo da SpaceX em lançar o Starlink Direct to Cell, um serviço com o qual a empresa espera permitir o envio de mensagens e a realização de chamadas a partir de celulares. Vale lembrar que, atualmente, o serviço Starlink exige que os usuários instalem equipamentos específicos para ter acesso à internet.

A SpaceX quer lançar a capacidade de enviar mensagens de texto com o serviço Starlink em 2024, planejando que a realização de chamadas de voz e a navegação na internet fiquem disponíveis em 2025.

