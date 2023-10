NASA compartilha imagem de "mão fantasmagórica" observada no Espaço

A NASA decidiu marcar o dia de Halloween com a partilha de uma imagem do Espaço pelo telescópio espacial Observatório de raios-X Chandra, a qual mostra o que parece ser a mão de um esqueleto.



A agência espacial norte-americana, que descreve a forma nesta imagem como uma “mão fantasmagórica cósmica”, esclarece que a fotografia é de uma nebulosa formada a partir de um objeto conhecido como pulsar.

O pulsar, representado pelo ponto branco na base da ‘mão’, é uma estrela de nêutrons com um intenso campo magnético que transforma o movimento de rotação em energia eletromagnética.

No caso desta fotografia está representada uma pulsar conhecida como MSH 15-52, a 16 mil anos-luz da nossa Terra.

If you got it, haunt it.



The "bones" of a ghostly cosmic hand from a pulsar wind nebula have been revealed by our @ChandraXRay and IXPE space telescopes: https://t.co/umjVBb9Cdd pic.twitter.com/0H4xGbJT4D