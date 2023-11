WhatsApp é "o próximo capítulo" para a Meta de Mark Zuckerberg

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, deu a entender em uma entrevista ao The New York Times que o WhatsApp representa o “próximo capítulo” para a gigante tecnológica.

“Agora que todos temos celulares e estamos basicamente produzindo conteúdo e trocando mensagens durante todo o dia, acho que podemos fazer algo muito melhor e mais íntimo do que apenas um ‘feed’ com todos os seus amigos”, observou Zuckerberg. “Se estamos imaginando o que será a plataforma social do futuro, começando do zero, acho que basicamente se pareceria com o WhatsApp”.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Zuckerberg chama a atenção para o WhatsApp. O Business Insider lembra que o líder da Meta já afirmou no ano passado que o WhatsApp “provavelmente será o próximo grande pilar” da empresa.

